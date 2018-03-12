Новости по теме Партия "Аинар"

Депутат Народного Собрания, представитель политической партии "Аинар" Алмас Джапуа прокомментировал требования оппозиции, озвученные на митинге 21 октября.
Депутат Народного Собрания, представитель политической партии "Аинар" Алмас Джапуа прокомментировал требования оппозиции, озвученные на митинге 21 октября.
Четвертого сентября Фонд экспертного содействия "Аинар" был реорганизован в политическую партию.
Четвертого сентября Фонд экспертного содействия "Аинар" был реорганизован в политическую партию.
"Аинар" был реорганизован в политическую партию из Фонда экспертного содействия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.