Новости по теме Пограничное управление ФСБ РФ в Абхазии

ГИМС республики совместно с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии провела мероприятия, направленные на осмотр акватории Сухумской бухты, для дальнейшего совершенствования комплекса мер нормативного характера.
Проверка оснований на право перемещения через государственную границу грузов, товаров и животных входит в компетенцию государственных контрольных органов Республики Абхазия, сообщает Погрануправление ФСБ России в Абхазии.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии отмечают профессиональный праздник - День пограничника.
Со словами благодарности к родителям погибшего Андрея Удальцова обратился президент Абхазии Рауль Хаджимба на открытии мемориальной доски в Сухуме в четверг.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии отмечают профессиональный праздник - День пограничника.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии провели учения на море.
Сотрудники Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели учения по огневой подготовке.
Память погибшего четыре года назад сотрудника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Василия Квитко почтили на траурном митинге в Сухуме.
Траурный митинг, посвященный памяти погибшего в Абхазии российского пограничника Василия Квитко, прошел в Сухуме в среду.
За первый квартал 2015 года подразделениями Пограничного управления ФСБ РФ в Республике Абхазия на госгранице с Грузией за различные нарушения задержаны почти 600 человек.
Торжественная церемония передачи кубка и штандарта, символов Эстафеты Победы, посвященной 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, от Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю эстафетной группе Пограничного управления в Абхазии прошла в Сочи в среду.
Сотрудники пограничного Управления ФСБ России и пограничного отряда СГБ республики ежедневно выполняют задачи по охране государственной границы Абхазии.
Сотрудники Пограничного отряда СГБ Абхазии и Пограничного управления ФСБ России в республике ежедневно выполняют задачи по охране государственной границы Республики Абхазия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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