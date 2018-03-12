Новости по теме Правый сектор

СБУ сообщает, что злоумышленники были задержаны возле пункта приема гуманитарной помощи для участников силовой операции, они успели взорвать гранату РГД-5, в ответ правоохранители применили табельное оружие.
Сторонники движения "Правый сектор" провели антиправительственный митинг у Майдана Незалежности в Киеве. Смотрите на видео, как проходило вече запрещенной в РФ экстремистской организации.
Народное вече в центре Киева запланировано на вторник. На нем лидер "Правого сектора" пообещал "объяснить" жителям Украины, в каком направлении проводить изменения в стране.
Антитеррористический штаб из города Мукачево собирает силы между населенными пунктами Великий Березный и Забродь, сообщила газета "Украинская правда"
СБУ призвал бойцов "Правого сектора", которые скрываются в лесу возле города Мукачево, сложить оружие и сдаться.
Очевидцы сообщили, что около 12 единиц военной техники движется по трассе в сторону города Мукачево.
Сторонники экстремистской организации "Правый сектор " объявили митинг возле администрации президента Украины бессрочным и потребовали отставки министра внутренних дел страны.
Генпрокуратура Украины создала следственно-оперативную группу для расследования событий в Мукачево, где в субботу представители националистической организации "Правый сектор" вступили в противостояние с милицией и местными бизнес-структурами.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.