Новости по теме Представительство Россотрудничества в Абхазии

Абхазских школьников, принявших участие в учебно-образовательной экскурсии "Здравствуй, Россия!", встретили в представительстве Россотрудничества в Абхазии.
В представительстве Россотрудничества в Абхазии рассказали о ходе работ над созданием Ассоциации выпускников вузов России.
Представительство Россотрудничества в Абхазии вручило медали абхазским спортсменам, принимавшим участие в Первых Всемирных играх соотечественников.
Представительство Россотрудничества в Абхазии вручило медали абхазским спортсменам, принимавшим участие в Первых Всемирных играх соотечественников.
Абхазские спортсмены принимают участие в международных соревнованиях в Сочи, куда прибыли участники из более чем 20 стран мира.
По итогам первого этапа отбора, из 220 лимитов 60 остались не востребованы абхазскими абитуриентами – представительство Россотрудничества в Абхазии.
Уровень подготовки абхазских школьников достаточен для поступления в российские вузы и успешного обучения в них, считает помощник руководителя представительства Россотруничества в Абхазии Евгений Павлов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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