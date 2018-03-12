Новости по теме Россельхознадзор

По сообщению Россельхознадзора, более 200 кг цитрусовых ввезли в Россию уже после введения эмбарго на турецкие продукты.
При досмотре партии мандаринов в Новороссийске в них была обнаружена средиземноморская плодовая муха, в связи с чем продукт был запрещен ведомством к ввозу.
Ни сжигать, ни давить прессом турецкие продукты, которые могут попытаться ввезти в Россию, не будут, рассказали в Россельхознадзоре, отметив, что Турция не относится к списку стран, в отношении которых такие меры приемлемы.
Россельхознадзор ранее заявлял, что считает необходимым запретить поставки цветов из Нидерландов в РФ из-за неоднократного обнаружения в них карантинных организмов.
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