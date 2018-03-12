Новости по теме Шереметьево (аэропорт)

Авиакомпания не будет осуществлять 22 февраля рейс из Шереметьево в Пермь и обратно, а также в Ростов, Уфу и Сургут. Пассажиры будут перевезены на следующих рейсах.
По данным онлайн-табло, вылет 67 рейсов из "Шереметьево" отложен из-за сложных метеоусловий.
Рейсы из Москвы и обратно отменят из-за возможного усиления ветра и снегопада в столичном регионе, говорится в сообщении авиакомпании.
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