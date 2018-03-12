Новости по теме Группа "шести"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не намерен вести диалог с США по вопросам международной политики, а переговоры по атомной программе были "исключением".
На переговорах в Вене есть понимание, что основная часть санкций против Тегерана будет сниматься, но остается одна большая проблема - вопрос оружейного эмбарго, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран 2 апреля договорились, что две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение 10 лет. Кроме того, Иран обязуется поставить все свои программы по обогащению урана под международный контроль на срок в 25 лет.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.