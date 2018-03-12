Новости по теме Сбербанк Абхазии

Во вторник в Гагре произошло ограбление "Сбербанка".
И.о начальника управления по гуманитарным и социальным вопросам Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазии Элеонора Агрба рассказала о ходе компенсационных выплат вкладчикам Сберегательного банка Абхазии, а также о порядке приема заявлений от граждан республики, имеющих право на получение компенсации.
Кабинет Министров Абхазии на 2015 год установил категории граждан, имеющих право на компенсацию вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года, и прошедших регистрацию в период с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года.
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