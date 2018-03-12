Новости по теме Сбербанк Абхазии

Кабинет Министров Абхазии на 2015 год установил категории граждан, имеющих право на компенсацию вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года, и прошедших регистрацию в период с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года.