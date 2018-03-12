Новости по теме Совет молодых дипломатов при МИД Абхазии

В рамках подписанного Соглашения Советами молодых дипломатов Абхазии и России будут проводиться консультации и встречи по международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес, с возможной перспективой создания Ассоциации Советов молодых дипломатов государств евразийского пространства.