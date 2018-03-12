Новости по теме Совет молодых дипломатов при МИД Абхазии

В Форуме приняли участие молодые дипломаты Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Южной Осетии.
Круглый стол на тему "Абхазо-российские отношения на современном этапе: ожидания, реалии, перспективы" прошел в Сухуме в воскресенье 17 мая.
Круглый стол на тему «Абхазо-российские отношения на современном этапе: ожидания, реалии, перспективы» прошел в Сухуме в воскресенье 17 мая.
В преддверии празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на улицах городов Абхазии появились плакаты с фотографиями ветеранов.
Информационное агентство Sputnik Абхазия и Совет молодых дипломатов представили проект "Лица Победы", посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Совет молодых дипломатов МИД Абхазии подписал Соглашение о сотрудничестве с Советом молодых дипломатов МИД России 20 марта 2015 года в Москве.
В рамках подписанного Соглашения Советами молодых дипломатов Абхазии и России будут проводиться консультации и встречи по международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес, с возможной перспективой создания Ассоциации Советов молодых дипломатов государств евразийского пространства.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.