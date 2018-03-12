Новости по теме Сухумский ботанический сад

Основанный в VI веке до нашей эры греческими колонистами, изначально он звался Диоскуриадой, позже римляне назвали его Себастополисом, при турках его нарекли "крепостью из воды и песка", и он стал Сухум-кале, абхазы же зовут столицу своей родины Акуа.