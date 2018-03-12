Новости по теме Сухумский ботанический сад

Одна из уникальных достопримечательностей Сухума – Ботанический сад Института ботаники Академии Наук Абхазии. Это один из старейших ботанических садов мира.
Сухумский ботанический сад расположился на месте аптекарского огорода, заложенного лекарем Сухумского военного гарнизона, ссыльным польским революционером, студентом медицинского факультета Владиславом Багриновским.
Основанный в VI веке до нашей эры греческими колонистами, изначально он звался Диоскуриадой, позже римляне назвали его Себастополисом, при турках его нарекли "крепостью из воды и песка", и он стал Сухум-кале, абхазы же зовут столицу своей родины Акуа.
Знакомство детей Донецкой народной республики с абхазской столицей началось в Сухумском обезьяньем питомнике (НИИЭПиТ) и продолжилось в Сухумском ботаническом саду и на городской набережной.
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