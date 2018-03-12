Новости по теме Сухумский обезьяний питомник НИИЭПиТ АНА

Павиану Гарику - самой старой обезьяне Сухумского обезьяньего питомника - 34 года.
Посетителям Сухумского питомника обезьян нужно помнить о нескольких простых правилах.
Заведующая научно-приматологическим музеем НИИЭПиТа Альдона Салакая рассказала о том, как правильно вести себя в питомнике и как реагируют на посетителей обезьяны.
Посетители Сухумского обезьяньего питомника не прислушались к предостережениям сотрудников.
Знакомство детей Донецкой народной республики с абхазской столицей началось в Сухумском обезьяньем питомнике (НИИЭПиТ) и продолжилось в Сухумском ботаническом саду и на городской набережной.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.