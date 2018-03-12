Новости по теме ТК "Континент"

Ранее соучредитель ТК "Континент" Игорь Варов предположил, что оборудование, принадлежащее "Континенту-М", было вывезено и выброшено Администрацией города Гагра.
Ранее соучредитель ТК "Континент" Игорь Варов предположил, что оборудование, принадлежащее "Континенту-М", было вывезено и выброшено Администрацией города Гагра.
Игорь Варов сообщил, что имущество компании "Континент-М" вывезено и выброшено.
Подписание договора субаренды между СП ООО "Континент-М" и ООО "Абхазская строительная группа", назначенное на субботу, сорвано.
Прошло четверо суток с начала голодовки, объявленной сотрудниками торгового комплекса "Континент".
Прошло трое суток с начала голодовки, объявленной сотрудниками торгового комплекса "Континент".
По словам президента, сторонам конфликта необходимо прийти к законному решению, иначе будет использован административный ресурс для выбора нового арендатора этого государственного объекта.
Митинг сотрудников торгового комплекса "Континент", назначенный ранее на 14 февраля, отменен.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.