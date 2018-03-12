Новости по теме Трансаэро

В октябре стало известно, что совладелец группы S7 Владислав Филев подписал соглашение о покупке не менее 51% акций "Трансаэро".
Для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров "Трансаэро" авиакомпания "Аэрофлот" создал оперативный штаб, осуществляющий координацию операционной деятельности компании-банкрота.
Акции стоящей на грани банкротства авиакомпании "Трансаэро" могут вырасти еще в ближайшие дни, если история с покупкой акционером группы S7 подтвердится.
"Аэрофлот", решающий проблемы перевозки пассажиров "Трансаэро", сообщил в свою очередь, что перевозка пассажиров отмененных рейсов будет осуществляться рейсами компаний группы "Аэрофлот" под кодом SU.
Полеты авиакомпании "Трансаэро", которая 8 октября отменит 53 рейса, частично выполнит " Аэрофлот".
Рейсы авиакомпании "Трансаэро" 3, 4 и 5 октября 2015 года будут осуществляться самолетами самой компании, с 6 октября на ряде маршрутов возможны замены перевозчика.
Правительство Украины запретило нескольким российских авиакомпаниям, в том числе "Аэрофлоту" и "Трансаэро", полеты на Украину.
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