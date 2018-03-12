Новости по теме Военный суд Абхазии

Военный суд Абхазии вынес приговор обвиняемым в убийстве курсанта сухумской школы милиции Мераба Гергедава.
В ходе судебного процесса была продемонстрирована видеозапись показаний Калайджяна и Торосяна из материалов предварительного следствия, которые противоречат показаниям, данным на судебном заседании.
Мать убитого курсанта Сухумской школы милиции Мераба Гергедава Людмила Синицына требует беспристрастного суда, в котором Ашот Асланян будет рассматриваться как соучастник, а не как свидетель совершенного преступления.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
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