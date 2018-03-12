Новости по теме блок оппозиционных сил РА

Блок оппозиционных сил Абхазии в понедельник провел пресс-конференцию, посвященную общественно-политической ситуации в стране, а также предстоящему съезду политической партии “Амцахара“.
Пресс-служба МВД в понедельник сообщила, что автомобиль "TOYOTA COROLLA", принадлежавший МВД и находившийся в незаконном пользовании председателя партии "Амцахара" Алхаса Квициния, был возвращен в автопарк ведомства.
Пресс-служба МВД сообщила, что возвращение автомобиля произведено в полном соответствии с законодательством республики.
Блок оппозиционных сил Абхазии в понедельник провел пресс-конференцию, посвященную общественно-политической ситуации в стране, а также предстоящему съезду политической партии “Амцахара“.
Блок оппозиционных сил Абхазии в понедельник провел пресс-конференцию, посвященную общественно-политической ситуации в стране и предстоящему съезду политической партии “Амцахара“.
Блок оппозиционных сил Абхазии в понедельник провел пресс-конференцию, посвященную общественно-политической ситуации в стране, а также предстоящему съезду политической партии “Амцахара“.
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