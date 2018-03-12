Новости по теме рицинский реликтовый национальный парк

Нахождение с ловчими птицами на территории Рицинского реликтового нацпарка противоречит самой идее создания особо охраняемой территории, сообщила корреспонденту Sputnik замдиректора по науке РРНП Инга Тания.
Охотничье сообщество Абхазии настаивает на том, что свою деятельность охотники ведут не на территории парка, а за его пределами и тем самым не нарушают законы.
Охотничье сообщество Абхазии настаивает на том, что свою деятельность охотники ведут не на территории парка, а за его пределами и тем самым не нарушают законы.
Директор РРНП Рита Лолуа сказала Sputnik, что с выпадением снега дорогу в Рицинский реликтовый национальный парк закрыли для автобусов и микроавтобусов.
Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа рассказала Sputnik о доходах Нацпарка за октябрь 2015 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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