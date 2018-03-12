Новости по теме Абдель Фаттах ас-Сиси

После того как Владимир Путин поддержал пришедшего к власти президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, Египет стремительно превращается в ключевого партнера России на Ближнем Востоке, пишет Мелкулангара Бхадракумар, бывший посол Индии в Узбекистане и Турции.