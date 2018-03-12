Новости по теме Абдель Фаттах ас-Сиси

Лидеры России и Египта, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси выразили настрой на развитие сотрудничества в энергетической и военно-технической сферах.
После того как Владимир Путин поддержал пришедшего к власти президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, Египет стремительно превращается в ключевого партнера России на Ближнем Востоке, пишет Мелкулангара Бхадракумар, бывший посол Индии в Узбекистане и Турции.
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