Новости по теме Ахра Аристава

Представители исполнительной власти и бизнес-сообщества Абхазии провели дискуссии по поправкам к закону об НДС, принятым ранее Парламентом страны.
Заместитель министра экономики Ахра Аристава прокомментировал Sputnik влияние нестабильности иностранной валюты на абхазскую экономику.
Исполняющий обязанности заместителя министра экономики Абхазии Ахра Аристава рассказал о краткосрочных планах работы ведомства по ценообразованию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.