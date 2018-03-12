Новости по теме Александр Хлопонин

Временно исполняющая обязанности главврача Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями Ада Абухба отметила, что Центр будет работать по типу дневного стационара для детей из Сухума, а для тех, кто проживает в других районах Абхазии, будет проводиться стационарное лечение.