Новости по теме Александр Хлопонин

Абхазии вполне по силам заменить турецкие мандарины своими поставками на российском рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.
В рамках текущей финансовой помощи на 1 декабря 2015 года республике перечислено более 1,9 миллиарда рублей, что составляет около 87% годового лимита, сообщил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.
Сумма помощи обозначена в статье расходов Министерства по делам Северного Кавказа РФ.
Деньги должны быть направлены в инвестиционные проекты Абхазии – это даст возможности наращивать доходную базу республики и решать свои неотложные задачи, считает заместитель председателя Правительства России Александр Хлопонин.
Деньги должны быть направлены в инвестиционные проекты Абхазии – это даст возможности наращивать доходную базу республики и решать свои неотложные задачи, считает заместитель председателя Правительства России Александр Хлопонин.
Реконструкция Центра детской реабилитации для детей с ограниченными физическими возможностями произведена за счет средств финансовой помощи Российской Федерации.
Абхазскую сторону межправительственной комиссии возглавляет премьер-министр республики Артур Миквабия, российскую — заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин.
Временно исполняющая обязанности главврача Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями Ада Абухба отметила, что Центр будет работать по типу дневного стационара для детей из Сухума, а для тех, кто проживает в других районах Абхазии, будет проводиться стационарное лечение.
Заседания межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве.
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