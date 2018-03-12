Новости по теме Александр Сокуров

Режиссер-постановщик фильма по повести Фазиля Искандера "Софичка" Кира Коваленко и второй режиссер Анатолий Бердюгин рассказали о подготовке к съемкам кинокартины.
Режиссер Александр Сокуров принял участие в открытии первого фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".
Открытие первого фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" состоялось в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба в четверг.
Александр Сокуров и ученики его мастерской Кантемир Балагов и Кира Коваленко рассказали о подготовке к экранизации фильма по произведению Фазиля Искандера "Софичка".
Творческая группа кинорежиссера Александра Сокурова 7 и 8 апреля проводила кастинг для участия в съемках полнометражного фильма по произведению Фазиля Искандера "Софичка".
В этом году Александр Сокуров вместе со своими студентами приступает к экранизации повести Фазиля Искандера "Софичка".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.