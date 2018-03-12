Новости по теме Алексей Пушков

Ранее украинский депутат от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский заявил, что ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой европейские парламентарии будут нести ответственность за посещение Крыма и Донбасса в обход украинских законов.
Президент США Барак Обама в своем ежегодном обращении к конгрессу заявил, что Украина и Сирия "на глазах ускользают из орбиты влияния" России, которая направляет ресурсы на их поддержку.
Расширение американских санкций в отношении России отчетливо продемонстрировало, что Вашингтон не настроен менять политический курс в отношении Москвы, считает глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.
Евросоюз может пересмотреть санкционную политику в отношении России уже в следующем году, полагает министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт.
Лидеры стран Балтии выступили с заявлением о нежелании участвовать в коалиции по борьбе с ИГ, если в ее состав войдет Россия. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков отметил, что никто и не настаивал на участии Литвы в коалиции.
Глава думского комитета по международным делам Алексей Пушков считает сильным преувеличением слова госсекретаря США Джона Керри, заявившего о том, что у Америки и ЕС нет разногласий по экономическим санкциям против России и ситуации на Украине.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.