Новости по теме Ален Авидзба

В финальном матче Ален Авидзба встречался с англичанином Лоуренсом Перрином и победил его в двух сетах со счетом 6:2, 6:1
Юный абхазский теннисист Ален Авидзба прибывает в субботу в Израиль для участия в международном теннисном турнире.
Юный абхазский теннисист Ален Авидзба примет участие в теннисном турнире "Gd Tennis Cup 2015" в Анталии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.