Новости по теме Алиас Авидзба

В форуме принимают участие более 130 человек, в том числе делегаты из ЛНР, Приднестровской Молдавской республики, Крыма, республик Северного Кавказа и Южной Осетии.
Площадка форума позволит предметно обсудить проблемы молодежной политики Абхазии, России и пророссийски настроенных государств, а также спланировать совместные действия и мероприятия, отметил председатель Госкомитета по молодежной политике Алиас Авидзба.
В военно-полевом патриотическом лагере "Молодая Абхазия" примут участие 150 человек в возрасте от 17 до 25 лет.
Председатель Государственного комитета по молодежной политике Республики Абхазия Алиас Авидзба рассказал Sputnik о том, что в течение шести дней проходил молодежный лагерь "Лидер – 2015".
Представители молодежных организаций России отметили важность проведения в Абхазии собственного молодежного форума.
В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Владислава Ардзинба, в Сухуме во вторник прошел конкурс докладов на тему "Роль Владислава Ардзинба в истории Абхазии".
Вечера памяти, посвященные 70-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, пройдут в селах Абхазии.
Председатель комитета по молодежной политике Республики Абхазия Алиас Авидзба рассказал об основных направлениях работы нового комитета.
Государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет принять участие в конференции "Место и роль Владислава Григорьевича Ардзинба в истории Абхазии".
Министерство образования, науки, спорта и молодежной политики провело презентацию нового литературного конкурса "Погружение в слово" во вторник.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.