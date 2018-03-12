Новости по теме Анатолий Гулин

Министр здравоохранения Республики Абхазия Андзор Гоов и помощник министра здравоохранения Российской Федерации Анатолий Гулин рассказали СМИ о промежуточных итогах переговоров по проектам соглашений в сфере здравоохранения между Абхазией и Россией.