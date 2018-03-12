Новости по теме Архип Лабахуа

Выставка-инсталляция Архипа Лабахуа "Три стены или что это?" открылась в Сухуме в понедельник 21 декабря.
Авторская работа художника и скульптора Архипа Лабахуа – "Тачкум" была повреждена вандалами около года назад.
Экспозиция рисунков, трехмерных моделей и дизайнерских домиков для птиц скульптора, художника-дизайнера Архипа Лабахуа открылась в Центральном выставочном зале Сухума в понедельник.
"34 домашних задания" - экспозиция рисунков, трехмерных моделей, выполненных из различных материалов, а также дизайнерских домиков для птиц скульптора, художника-дизайнера Архипа Лабахуа открылась в Центральном выставочном зале Сухума в понедельник.
Накануне 86-летия любимого всеми Фазиля Искандера талантливый скульптор Архип Лабахуа в интервью Sputnik рассказал, как творчество писателя повлияло на его внутренний мир.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.