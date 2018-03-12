Новости по теме Арсений Яценюк

Юлия Тимошенко отметила необходимость провести специальное заседание Рады для рассмотрения одного вопроса – это отставка Яценюка.
Обостряющийся внутриполитический кризис на Украине заставляет правящие круги страны искать внешнего врага, так в Раду внесли законопроект, запрещающий называть Российскую Федерацию Россией, якобы название "Россия" или "Русь" - историческое название территории, на которой расположена современная Украина.
Способность действующего Кабинета Министров к имплементации необходимых изменений в экономической и политической сферах при этом ставится аналитиками банка под сомнение.
Депутаты Верховной Рады от БПП и "Батькивщины" утверждают, что при голосовании за отставку правительства произошел технологический сбой, и у них не сработали карточки.
Митингующие собрались под флагами националистической партии "Свобода" и других политических сил. Участники акции принесли к зданию символическое чучело с портретом Яценюка, кроличьими ушами и надписью "Сеня".
"Укртрансгаз" сообщает, что в газохранилищах Украины хранится 16,831 миллиарда кубометров голубого топлива, что на два процента больше показателей прошлого года. Закачки природного газа в ПХГ продолжаются на семи газохранилищах в режиме более 70 миллионов кубометров ежесуточно.
По словам премьер-министра Украины, при отказе РФ принять условия реструктуризации и списания долга, Киев готов подать в суд.
В украинский санкционный список попали 25 российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот" и "Трансаэро", а также почти 500 российских физических и юридических лиц.
Формальное одобрение на получение транша Украина должна получить 31 июля, когда у исполнительного совета МВФ запланировано заседание по данному вопросу, добавил источник.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.