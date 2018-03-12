Новости по теме Аслан Басария

Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария рассказал депутатам Парламента Абхазии о проблемах энергетики в республике.
С 25 января по 15 апреля будет введена система веерного отключения электроэнергии по всей республике, сообщил генеральный директор "Черноморэнерго".
С 25 января 2016 года будет введена система веерных отключений электроэнергии, сообщил на брифинге в четверг 21 января генеральный директор "Черноморэнерго".
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Генеральный директор госкомпании "Черноморэнерго" Аслан Басария рассказал Sputnik о проблемах и достижениях в области электроэнергетики.
Энергетики Абхазии держали ситуацию с электроснабжением под контролем во время ливневых дождей.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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