Новости по теме Аслан Кобахия

Депутаты Парламента Абхазии, представители Правительства республики и руководители общественных организаций рассмотрели в ходе расширенного заседания парламентского комитета проект закона “О налоге на добавленную стоимость”.
31 депутат Народного Собрания Республики Абхазия из 32 присутствовавших проголосовали за избрание Зураба Агумаа судьей Верховного Суда Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.