Новости по теме Автандил Гарцкия

Кабинет Министров Абхазии утвердил целевую программу "Развитие туризма в Республике Абхазия на 2016 год". На реализацию программы заложено четыре миллиона рублей.
Зимний отдых в Абхазии идеален для всех тех, кто хочет убежать от снега и морозов, кто устал от суеты мегаполиса и мечтает о морских просторах и горных вершинах.
Ожидается, что в новогодние праздники Абхазию посетят около 15 тысяч туристов, сообщил глава Министерства по курортам и туризму Автандил Гарцкия.
Министр по курортам и туризму Республики Абхазия рассказал Sputnik об итогах лета 2015 года.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с активом Гагрского района.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.