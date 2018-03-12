Новости по теме Батал Кация

Запрещающий аборты законопроект "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", вносящий поправки в Конституцию республики вступил в силу 9 февраля.
Карантин по острым респираторным заболеваниям, объявленный Министерством здравоохранения Абхазии, будет действовать с 26 января по 15 февраля 2016 года.
Рентгенаппараты завода "Севкаврентген-Д" установят в национальнрм онкологическом центре, противотуберкулезном диспансере и психиатрической больнице.
Абхазские врачи и специалисты московской клиники ЭКО провели совместный прием пациентов в Сухуме.
Санитарно-эпидемиологический режим в лечебно-профилактических учреждениях – тема начавшихся семинаров для работников здравоохранения Абхазии.
Министерство здравоохранения Абхазии передало родильному отделению Республиканской больницы и Республиканской стоматологической поликлинике новую мобильную технику.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.