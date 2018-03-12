Новости по теме Беслан Барателия

Нарисовать оптимистичные перспективы в отношении Греции вряд ли кто сможет сегодня, вне зависимости останется она в еврозоне или нет, сказал Sputnik председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия, комментируя итоги референдума в Греции.