Новости по теме Беслан Барателия

Абхазия около года испытывает периодические резкие колебания валюты, что регулярно влияет на национальную экономику. Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия рассказал Sputnik о перспективах абхазской экономики в условиях обвала рубля.
Нарисовать оптимистичные перспективы в отношении Греции вряд ли кто сможет сегодня, вне зависимости останется она в еврозоне или нет, сказал Sputnik председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия, комментируя итоги референдума в Греции.
Глава Нацбанка Абхазии считает, что требовать от индивидуальных предпринимателей, особенно у сельских жителей, представления бизнес-плана — это профанация.
В середине июня Национальный банк Абхазии начнет процесс кредитования малого и среднего бизнеса.
Двум с половиной тысячам пенсионеров Сухума перечислили пенсии на пластиковые карты АПРА.
Около пяти тысяч абхазских пенсионеров смогут получить в апреле пенсию по карте АПРА, сказал председатель Национального банка Беслан Барателия.
Национальный банк Абхазии планирует реализовать политику валютного дуализма, что предполагает хождение в стране двух полноценных валют, жестко привязанных друг к другу, - апсара и рубля, сообщил председатель Нацбанка Беслан Барателия в пятницу на сессии Народного Собрания Абхазии.
Национальный банк Абхазии и Министерство финансов выступили с инициативой о переводе заработной платы государственных служащих на пластиковые карты национальной платежной системы АПРА.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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