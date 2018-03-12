Новости по теме Беслан Барциц

В Кабинете Министров Абхазии состоялась встреча с комиссией по ликвидации последствий наводнения в городе Гагра.
Глава администрации Гагрского района Беслан Барциц рассказал Sputnik о ликвидации последствий разрушения резервуара с водой.
Глава администрации Гагрского района Беслан Барциц рассказал Sputnik о последствиях разрушения резервуара с водой.
Врио главы Кубани Вениамин Кондратьев, представлявший "Единую Россию", набрал на выборах губернатора почти 84% голосов.
Глава Администрации Гагрского района Беслан Барциц рассказал в интервью Sputnik о том, как идет подготовка к курортному сезону и какие проблемы возникают в преддверии лета.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с активом Гагрского района.
Глава администрации Гагрского района Беслан Барциц и сопредседатель общественного совета федерального агентства по туризму России Дмитрий Давыденко обсудили механизм привлечения на абхазский рынок крупных российских туроператоров.
Более 500 жителей Гагры приняли участие в "весеннем субботнике".
Инвентаризация всех объектов санаторно-курортного комплекса и частного сектора будет проведена в течение месяца.
Жители города Гагра выступили на митинге в понедельник с требованием прекратить промысел рыбы турецкими сейнерами у берегов Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.