Новости по теме Беслан Бутба

Кабмин республики учредил "Автономную некоммерческую организацию "Абхазский национальный фонд политических и экономических программ".
Рабочий визит полномочного представителя президента Республики Абхазия по торгово-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Беслана Бутба в Турецкую Республику завершился 15 мая 2015 года.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ о назначении Беслана Бутба Полномочным представителем главы государства по торгово-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами.
Председатель Совета старейшин Абхазии Константин Озган считает, что обвинение по делу избиения Беслана Бутба и защита с уважением отнеслись к мнению потерпевшего.
Судья городского Суда Рустам Чагава заявил, что решение об освобождении от уголовной ответственности Ахры Еника и Инала Авидзба было принято в связи с требованиями сторон.
Указ об освобождении премьер-министра подписан президентом в понедельник 16 марта.
В ходе судебного заседания были допрошены свидетели по делу о нападении на премьер-министра Абхазии Беслана Бутба.
В день памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба руководители страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ, жители села Эшера возложили цветы к мемориальному комплексу.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.