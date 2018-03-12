Новости по теме Беслан Хагба

Президент Рауль Хаджимба представил коллективу МВД нового главу ведомства, генерал-майора милиции Леонида Дзапшба в пятницу 9 октября.
Беслан Хагба покинул пост министра внутренних дел Абхазии.
Министр внутренних дел Абхазии Беслан Хагба проводит встречу с замсекретаря российского Совбеза Рашидом Нургалиевым.
В настоящее время абхазская сторона еще не завершила работу над своей редакцией проекта Соглашения о создании информационно-координационного центра органов внутренних дел.
Рауль Хаджимба представил личному составу Министерства внутренних дел нового главу ведомства.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.