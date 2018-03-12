Новости по теме Борис Немцов

В столице России началось траурное шествие в память о Борисе Немцове. Люди идут с портретами Немцова, с российскими флагами, флагами партии "РПР-Парнас". Идущие впереди колонны несут в руках траурную ленту с надписью "Герои не умирают, эти пули в каждого из нас".