Новости по теме Борис Немцов

Следователи считают заказчиком Руслана Мухудинова, который по поддельному паспорту выехал из России в ОАЭ. Причастность экс-офицера батальона "Север" подтверждается показаниями свидетелей.
После предъявления окончательного обвинения следствие объявит об окончании расследования. Затем участники процесса приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительное заключение передадут для утверждения в прокуратуру, сообщил адвокат подозреваемого Шамсутдин Цакаев.
Подруга фигуранта дела Хамзата Бахаева обеспечила ему алиби, заявив, что провела с ним двое суток в московской квартире после убийства Бориса Немцова.
Басманный суд Москвы повторно заключил под стражу Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева, подозреваемых в деле об убийстве Бориса Немцова. Срок ареста установлен до 28 апреля.
По данным следствия, мужчина, представившийся Русликом, предоставил исполнителям преступления пистолет и автомобиль и пообещал им по пять миллионов рублей, сообщает "Коммерсант".
Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля. В 1990-х Немцов занимал ряд высоких постов в правительстве РФ, а в нулевых годах перешел в оппозицию.
Срок ареста установлен до 28 апреля. Суд также арестовал проходящих по этому делу в качестве обвиняемых Заура Дадаева и Анзора Губашева.
В субботу ФСБ сообщила о задержании по делу об убийстве Бориса Немцова Заура Дадаева и Анзора Губашева. Позже появилась информация о задержании еще двух предполагаемых соучастников убийства.
Жанна Немцова заявила, что в России не осталось оппозиционных политиков, добавив, что оппозиция оказалась "обезглавлена". Она также выразила сомнение, что виновный в убийстве ее отца будет наказан.
В сообщении Следственного комитета говорится, что по данным следствия задержанные по подозрению в убийстве политика Бориса Немцова Анзор Губашев и Заур Дадаев причастны к организации и исполнению преступления.
Глава ФСБ Александр Бортников назвал имена двоих подозреваемых в убийстве политика Бориса Немцова - Губашева Анзора и Дадаева Заура.
Церемония прощания с Борисом Немцовым прошла в Сахаровском центре в Москве.
Проститься с Немцовым пришли родные, друзья и соратники. К Сахаровскому центру, где установлен открытый гроб, постоянно подходят люди с цветами, очередь растянулась по всей дорожке сквера.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Совете по правам человека ООН в Женеве, прокомментировал убийство политика Бориса Немцова.
Анна Дурицкая, сопровождавшая Бориса Немцова в момент убийства, заявила, что ни в ее адрес, ни в адрес оппозиционного политика никаких угроз не поступало.
В центре российской столицы завершилось траурное шествие в память о Борисе Немцове. Колонна прошла от Китайгородского проезда по Москворецкой набережной, завершилось шествие на Большом Москворецком мосту, где в ночь на субботу был убит политик.
В столице России началось траурное шествие в память о Борисе Немцове. Люди идут с портретами Немцова, с российскими флагами, флагами партии "РПР-Парнас". Идущие впереди колонны несут в руках траурную ленту с надписью "Герои не умирают, эти пули в каждого из нас".
Генсек ООН Пан Ги Мун, рассчитывает, что преступники будут приведены к ответственности, об этом сообщили в пресс-службе всемирной организации.
ЧП произошло в пятницу около 23:40 на Большом Москворецком мосту в центре Москвы, где Немцов прогуливался с девушкой. Неизвестные несколько раз выстрелили в оппозиционного политика, четыре пули попали в спину, смертельно его ранив.
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