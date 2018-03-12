Новости по теме Дмитрий Гварамия

Кабинет Министров Республики Абхазия одобрил государственную программу "Образование 2016".
Заместитель министра образования и науки Абхазии Дмитрий Гварамия рассказал корреспонденту Sputnik о проводимых в Абхазии совместно с международной организацией ЮНИСЕФ тренингах по интерактивной методике преподавания для педагогов и руководителей образовательных учреждений.
Заместитель министра образования и науки Абхазии Дмитрий Гварамия прокомментировал ограбление директора Ткурчалской средней школы №5, произошедшее 10 июля.
Заместитель министра образования и науки Республики Абхазия Дмитрий Гварамия рассказал корреспонденту Sputnik о том, какие специальности востребованы среди абхазских абитуриентов.
Заместитель министра образования и науки Республики Абхазия Дмитрий Гварамия сказал Sputnik, что все школы Галского района перейдут на абхазский стандарт обучения.
По словам вице-президента Абхазии Виталия Габния, в 2015 году для абхазских абитуриентов было выделено 220 российских лимитов, но не все из них оказались востребованными.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.