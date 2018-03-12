Новости по теме Дмитрий Хворостовский

В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений до конца августа из-за опухоли мозга. В августе певец завершил курс лучевой терапии и немедленно приступил к работе. 25 сентября он вышел на сцену нью-йоркской Метрополитен-оперы.
По словам онколога Валерия Чиссова, всю необходимую помощь Хворостовский может получить в России. Он отметил, что квалификация отечественных специалистов не вызывает сомнений.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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