Новости по теме Дмитрий Хворостовский

В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений до конца августа из-за опухоли мозга. В августе певец завершил курс лучевой терапии и немедленно приступил к работе. 25 сентября он вышел на сцену нью-йоркской Метрополитен-оперы.