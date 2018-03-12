Новости по теме Дмитрий Шамба

Представитель главы государства в Парламенте, первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба рассказал в интервью Sputnik об изменениях в законодательстве, связанных с реформированием местного самоуправления и управления в Республике Абхазия.
Закон об НДС будет дорабатываться в течение ближайших дней.
Рауль Хаджимба подписал Распоряжение "О подписании Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы".
Парламент республики ратифицировал соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии.
Народное Собрание Абхазии приняло закон “О мерах по оказанию финансовой помощи Гудаутском району”.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.