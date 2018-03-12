Новости по теме Дмитрий Сериков

Представители исполнительной власти и бизнес-сообщества Абхазии провели дискуссии по поправкам к закону об НДС, принятым ранее Парламентом страны.
Вице-премьер Дмитрий Сериков озвучил два подхода к взиманию НДС с продовольственных и промышленных товаров.
Закон об НДС будет дорабатываться в течение ближайших дней.
Депутаты Парламента Абхазии, представители Правительства республики и руководители общественных организаций рассмотрели в ходе расширенного заседания парламентского комитета проект закона “О налоге на добавленную стоимость”.
Рустам Минниханов подарил лошадь Раулю Хаджимба ранее в ходе рабочего визита премьер-министра Артура Миквабия в Татарстан.
Кабинет Министров Республики Абхазия единогласно утвердил постановление об утверждении положения о Госуправлении связи и массовых коммуникаций.
Вице-премьер Абхазии Дмитрий Сериков прокомментировал контракт с российским предприятем "Гознак" на изготовление абхазских паспортов нового образца.
В аграрном секторе будет реализована одна из форм государственно-частного партнерства.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.