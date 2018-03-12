Новости по теме Эльвира Арсалия

В ходе трехдневного рабочего визита делегации Абхазии во главе с секретарем Совета безопасности Мухамедом Килба в Карачаево-Черкесию стороны обсудили пути взаимодействия.
Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия провела встречу с министром культуры Карачаево-Черкесии Мадиной Гоговой в среду 27 января.
15 января в центре Гудауты было снесено историческое здания начала XX века.
15 января в центре Гудауты было снесено историческое здания начала XX века.
Об итогах года и новых планах на 2016 год в интервью Sputnik рассказала министр культуры Эльвира Арсалия.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия рассказала в интервью Sputnik о главных событиях уходящего года и новых планах на 2016 год.
Сайт Картинной галереи Абхазии будет создан в 2016 году, сообщила корреспонденту Sputnik министр культуры Эльвира Арсалия.
В рамках российско-абхазского культурного сезона ведущие театры России приедут в Абхазию с гастролями в 2016 году, сообщила министр культуры Эльвира Арсалия.
Культурный сезон 2016 в Абхазии откроет международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам сохранения историко-культурного наследия. Научный форум пройдет в Сухуме в апреле 2016 года.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия рассказала Sputnik об участии абхазской делегации в IV Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Кабинет Министров одобрил целевую программу "Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия".
Выставка работ Зои Аджинджал, Ольги Брендель, Александра Семенцова, Варвары Бубновой и других художников пройдет с 12 по 19 декабря в Москве в Государственном центральном музее современной истории России.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
Известная абхазская оперная певица Алиса Гицба 5 декабря отметит свой юбилей.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия встретилась с известным российским художником Михаилом Шемякином во Франции 1 декабря.
Комиссия по монументальному искусству, созданная при Кабинете Министров, будет рассматривать поступившие в Минкультуры проекты о сооружении памятников и монументов.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия прокомментировала итоги проверки контрольной палаты.
Проекты, связанные с охраной памятников историко-культурного наследия, включены в план мероприятий культурного сезона "Россия – Абхазия" 2016 года.
Стратегическая сессия "Культура Абхазии: актуализация и сохранение" начала свою работу 8 сентября 2015 года в Сухуме.
Для разработки планов дальнейшего развития и определения приоритетов культурной политики на 2016 год Министерство культуры Республики Абхазия проводит стратегическую сессию "Культура Абхазии: актуализация и сохранение".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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