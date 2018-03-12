Новости по теме Эрик Аншба

Фонд защиты животных Абхазии "Агәыӷра"(Надежда) будет решать существующие в республике проблемы с бездомными животными.
В ходе работы совета были обсуждены меры по реализации комплекса совместных мер государств-участников по профилактике и борьбе с ящуром и бешенством.
Работа контрольных пунктов Ветеринарной службы на абхазо–грузинской границе возобновится в марте.
В Абхазию из России будет завезена крупная партия вакцины против сибирской язвы, ящура и бешенства.
Абхазские ветеринары впервые примут участие в заседании межправительственного совета СНГ по сотрудничеству в области ветеринарии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.