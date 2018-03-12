Новости по теме Елена Атепина

В связи с погодными условиями коммунальные службы работают в усиленном режиме, возможны перебои в работе общественного транспорта.
19 ноября во всем мире отмечают Всемирный день туалета. Проблему отхожих мест в Сухуме прокомментировала начальник Коммунального управления администрации столицы Елена Атепина.
Коммунальное управление администрации города Сухум приступило к работам по расчистке парка по улице Агрба в Новом районе в четверг 5 ноября.
Выделяемые финансовые средства на борьбу с бездомными собаками не достаточны, считает начальник Коммунального управления администрации города Сухум Елена Атепина.
Выделяемые финансовые средства на борьбу с бездомными собаками недостаточны, считает начальник Коммунального управления администрации города Сухум Елена Атепина.
Для ввода в эксплуатацию комплекса очистных сооружений в Нижней Эшере потребуется 10 миллионов рублей.
Комиссия конкурса на лучшее цветочное оформление подвела промежуточные итоги соревнования.
По поручению главы Администрации Сухума было проведено совещание с участием глав жилищных управлений, коммунальных служб, а также председателя столичного Комитета по вопросам молодежи и спорта, на котором было принято решение провести 14 июля санитарный день.
Начальник Коммунального управления Администрации Сухума Елена Атепина прокомментировала проблему уборки городских пляжей.
Начальник Коммунального управления Администрации Сухума Елена Атепина прокомментировала проблему подтопления городских улиц.
На выкладку плитки выделено 10 миллионов 460 тысяч рублей, взятые столичной администрацией в кредит в Национальном банке Абхазии, сообщила начальник Коммунального управления столичной администрации.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.