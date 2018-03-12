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Новости по теме Франц Клинцевич

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    15:02 07.02.2016
    12

    СФ призывает ввести санкции в отношении КНДР после запуска ракеты

    Осуществив вопреки резолюции ООН запуск баллистической ракеты, КНДР вынуждает мировой сообщество к принятию по отношению к ней более жестких мер, считают в Совфеде РФ.

  • 20:14 26.10.2015
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    Подлодки РФ в нейтральных водах вызывают серьезное опасение США

    Власти США опасаются того, что присутствие российских подлодок в районах залегания подводных кабелей связи свидетельствует о планах России лишить США интернета в случае возникновения конфликта. Зампред комитета Совета Федерции по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал "абсурдным" подобные опасения американских разведывательных служб.

  • 19:12 10.10.2015
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    Оборудование для египетских "Мистралей" может поставлять Россия

    Если Египет выкупит у Франции вертолетоносцы типа "Мистраль", которые строились для России и приспособлены для наших вертолетов, мы сможем поставлять Каиру нашу авиатехнику, заявил в субботу глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.

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