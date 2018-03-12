Новости по теме Франц Клинцевич

Если Египет выкупит у Франции вертолетоносцы типа "Мистраль", которые строились для России и приспособлены для наших вертолетов, мы сможем поставлять Каиру нашу авиатехнику, заявил в субботу глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.