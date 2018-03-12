Новости по теме Франц Клинцевич

Осуществив вопреки резолюции ООН запуск баллистической ракеты, КНДР вынуждает мировой сообщество к принятию по отношению к ней более жестких мер, считают в Совфеде РФ.
Власти США опасаются того, что присутствие российских подлодок в районах залегания подводных кабелей связи свидетельствует о планах России лишить США интернета в случае возникновения конфликта. Зампред комитета Совета Федерции по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал "абсурдным" подобные опасения американских разведывательных служб.
Если Египет выкупит у Франции вертолетоносцы типа "Мистраль", которые строились для России и приспособлены для наших вертолетов, мы сможем поставлять Каиру нашу авиатехнику, заявил в субботу глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.