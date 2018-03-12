Новости по теме Франциск (Хорхе Марио Бергольо)

Церкви надеются на то, что призыв защищать христиан "будет воспринят" политиками, сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Самым важным событием встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского стал сам факт того, что такая историческая встреча состоялась, сказал в интервью Sputnik настоятель Римско-католического прихода, отец Ежи Пилюс
Наркотрафик несет в себе угрозу церковным сообществам, школам, общественным институтам и политическим силам, структурам безопасности, сказал Папа Римский во время первого пасторского визита в Мексику.
Первая в истории встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска, прошедшая на Кубе, завершилась принятием совместной декларации, в которой предстоятели двух церквей сформулировали проблемы современного христианства.
Встреча папы Франциска и Патриарха Московского Кирилла на Кубе не только важна, но и беспрецедентна по историческим меркам. Впервые две христианские церкви посмотрят в глаза друг другу после многовековой враждебности.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Гаване, откуда начинается его первосвятительский визит в страны Латинской Америки, в приветственной речи к встречающей его делегации напомнил о давнем сотрудничестве России и Кубы.
В аэропорту Гаваны произойдет историческая встреча между папой Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который проводит первосвятительский визит в страны Латинской Америки - Кубу, Парагвай и Бразилию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.