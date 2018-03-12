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Новости по теме Герман Греф

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  • Турецкий флаг. Архивное фото.
    20:32 15.01.2016
    26

    Греф: меры против Турции должны быть очень корректными

    Сославшись на отсутствие информации, глава Сбербанка отказался комментировать заявления Минэкономразвития о том, что Сбербанк обратился в министерство с просьбой об изъятиях из экономических спецмер против Турции.

  • Герман Греф. Архивное фото
    15:01 15.01.2016
    65

    Греф: нефтяной век в мире закончился

    По прогнозам, Китай в ближайшие годы будет увеличивать установленную мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, это говорит о том, что нефтяная эра осталась в прошлом, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

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