Новости по теме Игорь Казанба

Специалисты из Москвы оценили состояние здания Совмина на предмет пригодности для дальнейшей эксплуатации.
По приглашению Министерства экономики Абхазии, специалисты из России провели обследование состояния здания Совмина на предмет возможности его реконструкции в пятницу 5 февраля.
Коллективу государственной строительной компании "Апсныргылара" представлен новый руководитель Игорь Казанба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.