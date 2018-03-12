Новости по теме Игорь Конашенков

Безрассудная деятельность стран НАТО погрузила ближневосточный регион в хаос, а не действия ВКС РФ, считает представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Так представитель Минобороны России прокомментировал заявление министра обороны Франции о том, что действия российской авиации в Сирии якобы "не убеждают Париж" в том, что борьба с "исламистами" является приоритетом РФ.
Для мировой общественности уже очевидно, кто есть кто в борьбе с международным терроризмом, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об уничтожении террористических групп в районе спасения выжившего российского пилота Су-24.
В минувшие выходные самолетами российской авиагруппы был выполнен 141 боевой вылет, нанесены удары по объектам террористов в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Ракка и Дейр-Эз-Зор, сообщили в Минобороны.
Генерал-майор Минобороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал призыв советника МВД Украины Антона Геращенко начать сбор информации о российских военных для помощи боевикам "Исламского государства".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.