Новости по теме Ираклий Тужба

Соединенные Штаты в свойственной им манере продолжают курс на эскалацию напряженности, пытаясь расшатать внутриполитическую ситуацию в стране с целью смены неугодного и неподконтрольного им режима, сказал начальник политического отдела МИД Абхазии Ираклий Тужба.