Новости по теме Ираклий Тужба

МИД Армении в очередной раз идет на поводу у Грузии, которая задалась целью тотальной международной изоляции Абхазии, сказал начальник политического отдела МИД Республики Абхазия Ираклий Тужба.
Начальник политического отдела МИД Абхазии Ираклий Тужба рассказал прессе о переговорах во второй рабочей группе Женевских дискуссий.
Комитет заместителей министров Совета Европы принял постановление по вопросу "Совет Европы и конфликт в Грузии", в котором говорится о нарушении грузинского суверенитета договорами, подписанными Россией с Абхазией и Южной Осетией.
Соединенные Штаты в свойственной им манере продолжают курс на эскалацию напряженности, пытаясь расшатать внутриполитическую ситуацию в стране с целью смены неугодного и неподконтрольного им режима, сказал начальник политического отдела МИД Абхазии Ираклий Тужба.
Начальник политического отдела МИД Абхазии Ираклий Тужба комментирует назначение Михаила Саакашвили главой Совета советников президента Украины Петра Порошенко по международным вопросам.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.