Новости по теме Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "было бы естественно" задействовать линии коммуникации между военными РФ и альянса для обсуждения нарушений самолетами России воздушного пространства Турции.
Во вторник украинский президент Петр Порошенко утвердил Стратегию нацбезопасности Украины, одними из основных задач которой являются обеспечение интеграции страны в ЕС и формирование условий для вступления в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию на Украине, а также усиление НАТО на востоке.
МИД Абхазии прокомментировал заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором содержалось требование об отзыве признания Абхазии и Южной Осетии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.