Новости по теме Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко отметила необходимость провести специальное заседание Рады для рассмотрения одного вопроса – это отставка Яценюка.
Для того, чтобы добиться абсолютно нового политического процесса и полной перезагрузки политической ситуации на Украине, необходимо единение политических сил, заявила лидер парламентской фракции Украины "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
По предварительным данным, украинский электорат поддержал "Блок Петра Порошенко", "Солидарность", "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко и "Самопомощь". На востоке страны эксперты предсказывают победу партии "Оппозиционный блок".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.